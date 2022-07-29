Сборная Азербайджана по дзюдо победила в командных соревнованиях Европейского юношеского олимпийского фестиваля, который близится к завершению в словацкой Банска-Быстрице.

Сегодня наша команда в составе Кенуль Алиевой (52 кг), Айдан Велиевой (52 кг), Фидан Ализаде (63 кг), Нигяр Сулеймановой (свыше 63 кг), Нурлана Керимли (66 кг), Эльтаджа Юсифли (66 кг), Гадира Гусейнова (81 кг), Исмаила Заманова (81 кг), Аждара Багирова (свыше 81 кг) и Кенана Насибова (свыше 81 кг) победила в полуфинале Францию (4:3), а в финале Украину (4:0).

Ранее в индивидуальных соревнованиях Азербайджан завоевал 1 золото, 4 серебра и 2 бронзы. Золото в активе Фидан Ализаде, серебро у Мурада Алиева, Кенуль Алиевой, Нурлана Керимли и Кенана Насибова, бронзу завоевала Айдан Велиева.