США заговорили о коррупции в Армении

Коррупция является препятствием для инвестиций США в Армению, говорится в заявлении Госдепа США об инвестиционном климате в Армении за 2022 год. Об этом написало издание News.am.

«Коррупция остается препятствием для инвестиций США в Армению, особенно в том, что касается таких важных областей, как система правосудия, и проблем, связанных с верховенством закона, соблюдением действующего законодательства и правил, а также равным обращением», — заявили в американском внешнеполитическом ведомстве.