США заговорили о коррупции в Армении
Коррупция является препятствием для инвестиций США в Армению, говорится в заявлении Госдепа США об инвестиционном климате в Армении за 2022 год. Об этом написало издание News.am.
«Коррупция остается препятствием для инвестиций США в Армению, особенно в том, что касается таких важных областей, как система правосудия, и проблем, связанных с верховенством закона, соблюдением действующего законодательства и правил, а также равным обращением», — заявили в американском внешнеполитическом ведомстве.
По мнению американских дипломатов, основными проблемами являются непрозрачность процедур и взяточничество: «Инвесторы утверждают, что секторам здравоохранения, образования, вооруженных сил, исправительных учреждений и правоохранительных органов не хватает прозрачности в закупках, и в прошлом они использовали выборочное правоприменение для получения взяток».
Кроме того, проблемы существуют в судебной системе и в органах, которые созданы уже при новых властях и должны бороться с коррупцией. «Судьи, специализирующиеся на гражданских делах, до сих пор широко воспринимаются в обществе как коррумпированные и находящиеся под влиянием прежних властей. Эффективность и независимость вновь созданных антикоррупционных институтов еще предстоит проверить», — отметили в Госдепе.