Украинская авиация ударила по россиянам

Украинская авиация за сутки уничтожила два полевых склада боеприпасов, два ротных опорных пункта и до 20 единиц боевой бронированной техники россиян, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что штурмовая авиация Воздушных сил Украины на нескольких стратегических направлениях нанесла удары с применением различного ракетно-бомбового вооружения. Был уничтожен беспилотник оперативно-тактического уровня "Орлан-10".