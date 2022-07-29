Москва согласилась показать экспертам ООН и Красного Креста место гибели украинских пленных
Министерство обороны России заявило, что Москва приглашает экспертов ООН и Международного комитета Красного Креста в лагерь на место гибели украинских военнопленных в Еленовке, сообщает BBC.
В заявлении ведомства говорится, что это делается "в интересах проведения объективного расследования удара по СИЗО в Еленовке".
Украинская сторона отрицает, что наносила какой-либо удар по лагерю военнопленных.
Киев ранее требовал от Москвы допустить на этот объект представителей этих организаций.