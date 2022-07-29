Фонд принца Чарльза получил миллион фунтов от родных бен Ладена

В публикации отмечается, что в 2013 году Чарльз лично встретился в своей лондонской резиденции с бизнесменом Бакром бен Ладеном, который возглавлял крупный строительный конгломерат Binladin. Издание подчеркивает, что советники принца призывали его отказаться от пожертвований со стороны сводного брата Усамы бен Ладена, но старший сын королевы Елизаветы II проигнорировал эти рекомендации.

В свою очередь руководитель благотворительного фонда принца Чарльза Иэн Чешир заявил, что согласие на получение пожертвований от семьи бен Ладен было полностью одобрено пятью попечителями организации.

Бакр бен Ладен, равно как и Усама бен Ладен, - сыновья родившегося в Йемене предпринимателя Мухаммеда ибн Авада бен Ладена, основавшего в Джидде, втором крупнейшем городе Саудовской Аравии, компанию Binladin в 1931 году. Успешный строительный бизнес помог ему стать самым богатым саудовцем не из королевской семьи. Сам Бакр бен Ладен впоследствии возглавлял совет директоров Binladin. В 2017 году бизнесмен был задержан в рамках расследования громких коррупционных дел в стране, однако затем его выпустили на свободу. В 2018 году Бакр бен Ладен передал свою долю в конгломерате госкорпорации Istidama.

The Times напомнила, что принц Чарльз уже не в первый раз попадает в скандал вокруг семьи бен Ладен. В октябре 2001 года, спустя несколько недель после терактов в США, принц Уэльский ужинал вместе с Бакром бен Ладеном. Их познакомил в 2000 году Халид аль-Фейсал - третий сын бывшего короля Саудовской Аравии Фейсала.