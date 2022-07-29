И Зеленский призвал жителей Донбасса срочно эвакуироваться

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости эвакуации граждан, которые до сих пор находятся на территории Донбасса. В своем видеообращении он подчеркнул, что в Донбассе в зонах жестоких боев остаются "сотни тысяч людей, десятки тысяч детей, много кто отказывается уехать, но это действительно нужно сделать".

"Это решение все равно придется принимать. Все равно. Поверьте мне. И чем раньше это будет сделано, тем больше людей уедет из Донецкой области сейчас, тем меньше людей российская армия успеет убить", - приводит Deutsche Welle Зеленского.

Президент Украины напомнил, что принято правительственное решение об обязательной эвакуации из Донецкой области, и эвакуированные получат полную помощь и выплаты.