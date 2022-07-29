Между Швецией и Ираном накаляются отношения

Гражданин Швеции взят под стражу в Иране по подозрению в шпионаже. Согласно сообщению Министерства информации и национальной безопасности страны, личность этого человека установлена, и он задержан.

Подозреваемый совершал в прошлом поездки на палестинские территории, посещал нетуристические места в Иране и устанавливал контакты с лицами, находящимися под наблюдением, сообщило в субботу IRNA, заявив, что Швеция обвиняется в "прокси-шпионаже" в пользу Израиля.

МИД Швеции сообщил Agence France-Presse, что это "уже известный случай", над которым работает ведомство. Об аресте в Иране некоего 30-летнего шведа МИД объявлял еще в мае.

Deutsche Welle отмечает, что отношения Тегерана и Стокгольма обострились в середине июля после того, как Швеция задержала и предала суду бывшего начальника иранской тюрьмы Хамида Нури по обвинению в военных преступлениях за участие в массовых казнях политзаключенных. Он был приговорен стокгольмским судом к пожизненному заключению. Иран назвал приговор "политически мотивированным" и потребовал освобождения Нури. Несколько дней спустя Тегеран объявил об отзыве своего посла в Швеции "для консультаций". В Иране заключен в тюрьму шведско-иранский ученый Ахмадреза Джалали. В 2017 году он был приговорен к смертной казни за шпионаж и в настоящее время ожидает исполнения приговора.