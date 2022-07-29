Полтонны кокаина нашли в коробке из-под бананов

Национальное агентство по борьбе с преступностью и пограничная служба Великобритании изъяли более 500 кг кокаина в порту London Gateway, сообщило агентство на сайте.

Преступная группировка пыталась провести наркотики в коробках из-под бананов, которые привезли из Колумбии на лодке. Груз примерной стоимостью в 40 млн фунтов должен был попасть в Нидерланды.

«Вывоз партии такого размера станет огромным ударом по преступной сети, участвующей в этой доставке, и помешает им заработать миллионы фунтов стерлингов, которые были бы вложены в дальнейшие преступления», - сказал операционный менеджер отделения агентства Адам Берри.