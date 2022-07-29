Белград: Косово «готовит ад» сербам

По словам министра, косовские власти «буквально готовят ад в ближайшие дни» для живущих там сербов. «Ситуация крайне сложная, учитывая международные и региональные обстоятельства», - сказал Селакович, добавив, что президент Александар Вучич встретится с представителями сербов из Косово и Метохии.

Глава МИД Сербии Никола Селакович осудил решение Косово, которое с 1 августа будет считать недействительными на своей территории документы, выданные сербскими властями. Об этом сообщает N1info.

Селакович напомнил, что «одностороннее решение [премьера Косово] Альбина Курти вскоре вступит в силу, и такие действия никогда не приносили ничего хорошего». Он не уточнил, какие именно шаги предпримет Белград.

Власти Косово ранее объявили, что со следующей недели граждане Сербии, которые будут въезжать на территорию республики, будут получать временный документ о пересечении границы, а сербские документы будут считаться недействительными. В Приштине заявили, что это решение — ответ на действия Белграда, который не признает удостоверения, выданные Косово.

Вучич заявил также, что с 30 сентября Приштина планирует запретить въезжать в Косово по сербским внутренним документам, а также на автомобилях с сербскими номерами. По мнению президента, таким образом Приштина хочет добиться «изгнания сербов» и планирует нападение на север Косово. Он пообещал «трезвый, но убийственно точный и правдивый» ответ.