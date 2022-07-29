Отдел информации 04:08

Как уже сообщалось, Россия готовится закупить у Ирана для использования в Украине беспилотные летательные аппараты, в том числе, беспилотники-камикадзе и ударные беспилотники Shaheed. По некоторым данным, первая партия иранских БПЛА уже доставлена в Россию по Каспийскому морю. Авторитетный журнал Forbes сообщает, что, закупив у Ирана сотни вооруженных и разведывательных беспилотников, Россия готовится применить в Украине тактику азербайджанской армии, принесшую ей блистательный успех в 44-дневной войне с Арменией.

Автор статьи Пол Иддон пишет, что, когда в середине июля Белый дом обнародовал информацию о предполагаемой продаже, Сэмьюэл Бендетт, американский аналитик Центра военно-морских исследований, обоснованно предположил, что некоторые из закупленных в Иране беспилотников могут быть барражирующими боеприпасами, также известными, как «дроны-самоубийцы». «Один из самых важных уроков, который россияне извлекли из войны в Нагорном Карабахе 2020 года, заключался в том, что массовое использование барражирующих боеприпасов является ключом к военному успеху, - написал Бендетт на своей странице в Твиттер. – Следовательно, если Иран поставляет в Россию «несколько сотен» беспилотников, весьма вероятно, что частью российско-иранской сделки являются именно барражирующие боеприпасы». В публикации Forbes говорится, что осенью 2020 года Азербайджан успешно применял беспилотники-камикадзе Harop израильского производства, а также другие аналогичные боеприпасы для уничтожения армянских зенитно-ракетных комплексов советского производства, а также современный российский ЗРК С-300 – то есть, те самые комплексы, которыми армия Украины сбивает самолеты российских ВВС. Как известно, у России нет «дронов-камикадзе» для уничтожения этих ЗРК. Зато Иран производит несколько типов таких БПЛА, включая Shaheed-1 и Shaheed-2, являющихся аналогами американских ударных беспилотников MG Reaper.

Надеется ли Россия повторить успех Азербайджана с помощью беспилотников иранского производства? Есть ли у Тегерана такие совершенные БПЛА, как Harop, которые он мог бы предложить Москве? В беседе с корреспондентом Forbes Сэмюэл Бендетт ответил, что за последние двадцать лет, благодаря захваченным израильским и американским беспилотникам, а также собственным технологическим возможностям, Иран достаточно хорошо освоил производство современных беспилотных летательных аппаратов. «Даже если их барражирующие боеприпасы не будут в точности соответствовать спецификациям израильского Harop, они все равно будут совместимы, учитывая, что у Ирана есть несколько классов барражирующих боеприпасов», - отметил Бендетт. В настоящее время россиян беспокоят не только украинские ЗРК С-300, но и ракетные комплексы большой дальности HIMARS, предоставленные украинцам Соединенными Штатами. Поэтому, отвечая на вопрос корреспондента Forbes, Сэмюэл Бендетт высказал мнение, что с помощью закупленных в Иране беспилотников Россия будет наносить удары по всем системам дальнобойного оружия и стационарным военным объектам Украины.

В частности, аналитик сослался на опыт конфликта в Йемене, когда хуситы использовали против ПВО Саудовской Аравии барражирующие боеприпасы Qasef-1/2K, являющиеся по сути клоном иранского беспилотника Ababil-2. Используя общедоступные GPS-координаты позиций саудовских батарей MIM-104 Patriot, беспилотники Qasef врезались в их радары, после чего хуситы беспрепятственно обстреливали ракетами саудовские цели. Бендетт ожидает, что Москва применит другую тактику для уничтожения украинских стационарных и мобильных целей – от солдат, оружия, техники и артиллерии до портовых сооружений, складов и центров управления. «Россия очень серьезно отнеслась к успеху Азербайджана в войне в Нагорном Карабахе, - сказал Бендетт. – И один из уроков, который она извлекла из этого конфликта, заключается в том, что беспилотники и боеприпасы являются ключом к успеху современной войны. Таким образом, если эта технология будет передана Россия, то её армия получит значительный воздушный потенциал, который будет использован против украинских сил». Джеймс Роджерс, доцент военных исследований Университета Южной Дании, отметил, что иранские дроны-камикадзе, такие, в частности, как Ra'ad 85, имеют меньшую дальность полета и меньшую возможность находиться в воздухе, нежели израильские дроны Harop. В то же время, есть информация, что те же иранские беспилотники способны эффективно действовать в условиях радиоэлектронной борьбы и поражать более крупные стационарные, а также подвижные цели. По словам Роджерса, ударные беспилотники Ababil III уже показали себя в бою: эти дроны могут зависать и взрываться в воздухе, уничтожая цель осколки.