Россияне заявили об атаке на штаб Черноморского флота РФ в Севастополе

Российские власти Севастополя заявили об ударе по штабу Черноморского флота РФ, которую совершил украинский беспилотник. Об этом в Telegram сообщил «глава администрации» Севастополя Михаил Развожаев.

Утверждается, что в результате удара пострадали пять человек.

«Во двор штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным это - беспилотник. 5 человек ранены, это сотрудники штаба флота, погибших нет. Помощь всем оказана. Работает ФСБ, обстоятельства выясняются», - говорится в сообщении.

Все праздничные мероприятия в честь дня ВМФ РФ в городе отменены.

Заявления россиян, что утром с помощью беспилотника якобы Украиной был "атакован" штаб Черноморского флота в оккупированном Севастополе является откровенной провокацией. Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук во время видеообращения.

"Сообщение о якобы украинской атаке штаба Черноморского флота в Севастополе - откровенная провокация. Освобождение нашего Крыма от оккупантов будет происходить не так и намного эффективнее. Всему свое время", - сказал Братчук.