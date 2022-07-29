Стало известно, полетит ли Пелоси на Тайвань

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси отправилась в Азию. В рамках турне она посетит ряд стран, но все же не полетит на Тайвань на фоне угроз Китая. Об этом Пелоси сообщила в Twitter.

"Я возглавляю делегацию Конгресса в Индо-Тихоокеанском регионе, чтобы подтвердить непоколебимую преданность Америки нашим союзникам и друзьям в регионе. В Сингапуре, Малайзии, Южной Корее и Японии мы проведем встречи высокого уровня, чтобы обсудить, как мы можем продвигать наши общие интересы и ценности", - заявила Пелоси.

В то же время пресс-служба Пелоси опубликовала программу ее азиатского турне. Отмечается, что спикер посетит Малайзию, Южную Корею, Сингапур и Японию. О визите на Тайвань речь не идет.

Напомним, что вчера спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси отправилась в Азию с рабочими визитами.