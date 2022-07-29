Загадочное убийство иранских пограничников

Двое иранских пограничников погибли в субботу во время патрулирования района в приграничном уезде Салмас провинции Западный Азербайджан, сообщает Mehr.

Отдел по связям с общественностью командования пограничной охраны провинции Западный Азербайджан сообщил в заявлении в субботу, что два солдата пограничного полка округа Салмас провинции Западный Азербайджан на северо-западе Ирана были убиты во время патрулирования и охраны границ.

Округ Салмас имеет общие границы с Иракским Курдистаном на западе и Турцией на северо-западе.

Более подробная информация об этом инциденте будет объявлена соответствующими ведомствами позже, отмечает СМИ.