В США считают, что Эрдоган заслуживает Нобелевской премии мира

Бывший советник Министерства обороны США (Пентагон) Дов С. Закхайм заострив внимание на политических успехах президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в вопросах вывоза украинского зерна и иммиграции, заявил, что кандидатура Эрдогана заслуживает выдвижения на Нобелевскую премию мира, передает «Анадолу».

Закхайм, продолжающий деятельность в разных аналитических центрах, написал статью для газеты The Hill под заголовком «Победа президента Турции Эрдогана».

Автор в данной статье подчеркивает, что президент Турции некоторыми политиками описывается как «непредсказуемый», но несмотря на это Эрдоган в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций добился компромисса между Россией и Украиной по вопросу вывоза зерна через Черное море. Он смог выступить посредником в соглашении, которое позволило поставки зерна из портов Украины.