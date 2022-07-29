Беседовал: Джейхун Наджафов, собкор 11:16

По данным американской разведки, россияне потеряли убитыми и ранеными более половины военнослужащих, вторгнувшихся в Украину 24 февраля 2022 года. По сообщению телекомпании СNN, член палаты представителей Конгресса США Элисса Слоткин заявила после секретного брифинга с официальными лицами из администрации Джо Байдена, что с начала вторжения РФ в Украину погибли или были ранены более 75 000 российских солдат. Напомним, что по ряду данных в преддверии вторжения в Украину Россия собрала на границе порядка 150 000 солдат. С тех пор Москва не сообщает о своих потерях. Если подтвердятся цифры, приведенные Элиссой Слоткин, то понесенные Россией потери (50-процентная убыль живой силы – ред.) можно будет характеризовать, как «крайне тяжелые», после чего становятся понятными причины перехода ВСУ в контрнаступление.

Слоткин, недавно вернувшаяся из Украины, считает, что предстоящие три-шесть недель могут иметь решающее значение для развития конфликта. Заявление члена Конгресса США прозвучало на фоне сообщений о наступлении ВСУ на юге страны, где украинские силы пытаются освободить оккупированный Херсон. Ожидается, что восстановление контроля над этим городом позволит украинской армии создать плацдарм для последующего возвращения части побережья Черного моря. Отметим, что ранее на Форуме по безопасности в Аспене глава британской внешней разведки МИ-6 Ричард Мур заявил, что Россия «вот-вот выдохнется» в то время, как Украина по-прежнему сохраняет высокий моральный дух, поскольку получает от западных союзников мощное оружие. Европейские эксперты отмечают, что некоторые оценки российских потерь в Украине касаются только военнослужащих. В то время, как Россия несет потери также в неармейских подразделениях – имеются в виду Росгвардия, подразделения ФСБ, а также пророссийские ополченцы в Луганске и Донецке.

Комментируя по просьбе haqqin.az российские потери, американский журналист, писатель и политолог Дэвид Саттер сказал, что самый главный ресурс России – это не боеприпасы, а человеческие жизни, которые в Кремле не щадят. По словам Саттера, сила российской стороны в том, что она может без каких-либо ограничений тратить жизни своих военных. Однако рано или поздно наступит момент, когда любая атака российской армии будет равноценна самоубийству. «Российские солдаты в Украине деморализованы и не понимают, почему они там воюют и почему должны умирать на украинской земле, - уверен американский политолог. – Действия российского командования подчеркивают его полную индифферентность к жизням своих солдат. В такой ситуации армия может прийти к состоянию неповиновения, после чего продолжению войны будет грозить бунт в армейской среде. Совершенно не следует исключать возможность военного мятежа в России». Саттер отметил, что заключение Кремлем Хасавюртовских соглашений с чеченским руководством в августе 1996 года было мотивировано именно угрозой мятежа российских военных. В то время генерал Лебедь сообщал, что треть российских военных в Чечне были готовы повернуть оружие против тех, кто их туда послал. По словам политолога, существуют веские основания ожидать перелома в войне и значительных военных успехов ВСУ.

«Раньше у России было преимущество в количестве боеприпасов и живой силе, которые она интенсивно расходовала, - говорит Дэвид Саттер. – Но ситуация в войне определяется качеством военных действий, где преимущество ВСУ очевидно. Киев ведет современную и грамотную войну». В то же время Саттер отмечает, что отсутствие поставок российского газа и затягивание войны может привести к расколу внутри Евросоюза, хотя на данный момент европейцы по-прежнему понимают важность активного противостояния российской агрессии. «Европейцев всегда отличала определенная доля эгоизма, а также традиция не брать на себя ответственность за глобальную безопасность, - утверждает Саттер. – Поэтому нет ничего удивительного в том, что, в отличие от США, Европа не столь масштабно помогает Украине. Главное, чтобы европейцы сохранили хотя бы нынешнюю позицию в отношении российского вторжения и не побежали с наступлением холодов договариваться с Путиным. А холода наступят скоро, и в Кремле надеются, что замерзающая Европа ослабит санкции и уговорит Зеленского согласиться на пораженческое перемирие».