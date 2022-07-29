Венгрия, Германия и Италия будут защищать воздушное пространство стран Балтии

Истребители Италии, Германии и Венгрии с 1 августа начнут защиту воздушного пространства стран Балтии в рамках миссии НАТО по воздушному патрулированию. Об этом сообщает «Европейская правда».

К защите воздушного пространства будут привлечены четыре венгерских истребителя JAS-39 и 80 военных, базирующихся в литовском городе Шяуляй.

Четыре немецких самолета Eurofighter будут осуществлять миссию с базы Эмари в Эстонии. К ним присоединятся итальянские истребители Eurofighter из польского Мальборка.