Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии в нескольких направлениях

С вечерних часов 30 июля и в течение ночи 31 июля подразделения вооруженных сил Армении подвергли интенсивному обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, расположенные в направлениях Гедабекского и Кельбаджарского районов государственной границы, сообщает пресс-служба минобороны.

Кроме того, позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенного пункта Амиранлар Ходжавендского района, были обстреляны из стрелкового оружия различного калибра и снайперских винтовок со стороны незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцировались российские миротворцы.

В указанных направлениях подразделениями ВС Азербайджана приняты адекватные ответные меры.