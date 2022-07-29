Айдын Керимов, автор haqqin.az 11:44

Не успели просохнуть чернила под документом о газовом сотрудничестве Азербайджана и Евросоюза – как тут же в Европе активизировалось кремлевское лобби, начавшее атаку на это решение. В Европе очень любят поговорить о своих успехах в борьбе с коррупцией, совершенно не замечая очевидного – многие из европейских политиков были на корню в свое время скуплены и являлись проводниками его политики подсаживания Европы на «газовую иглу». Москве удалось сформировать в ряде европейских государств целую сеть влияния, которую она активно использовала в продвижении своих экономических интересов.

А если быть точным – то во втыкании газовой трубы везде, где можно. Фамилии и должности завораживают. Экс-канцлер Германии Герхард Шредер, бывший канцлер Австрии Кристиан Керн, Карин Кнайсль, занимавшая посты в правительстве Австрии, но более известная своим танцем с Владимиром Путиным, экс-премьер Италии Сильвио Берлускони – и это далеко не все, кто в ущерб энергетической безопасности собственных стран формировал критическую зависимость Европы от поставок российских энергоносителей. Словно забыв один из главных принципов: «все яйца в одну корзину не складывают». В то время как прибалтийские государства и Польша предупреждали европейцев об опасной энергозависимости от России и создавали альтернативные каналы поставок – ряд политиков в Германии, Австрии, Италии и Франции рассматривали Москву как возможность озолотиться. И обеспечить себе «золотой парашют», получая должности в наблюдательных советах российских монополий – от «Роснефти» и «Газпрома» до РЖД. Они даже специальную финансовую прокладку создали, секретную фирму Wirecard, через которые проводили мутные денежные потоки: часть – в «отмывку», часть – на обналичивание. Но здесь слишком доверились российским партнерам – главным операционным директором этой фирмы был 42-летний австрийский бизнесмен Ян Марсалек, куратором которого был высокопоставленный австрийский разведчик Мартин Вайс. Оба – завербованы российской разведкой. В один далеко не прекрасный день для клиентов Москвы в европейских политических кругах Марсалек сбежал в Москву, унеся с собой и всю базу данных Wirecard, где прописано, кто и сколько в Европе получал от российских спецслужб и корпораций за лоббирование их интересов.

«Сотрудник европейской службы безопасности сообщил, что Марсалек, который исчез после частного рейса из Австрии в Белоруссию в июне 2020 года, некоторое время проживает в московском жилом комплексе, контролируемом одной из российских спецслужб. Этот чиновник также сказал, что Марсалеку была предоставлена новая русская личность», - говорится в отчете ЦРУ по данному делу. Нелегкие времена После вторжения России в Украину и решительной позиции руководства Евросоюза свернуть закупки российской нефти и газа, верхушку «троянских коней» серьезно потрясли. Герхард Шредер, лишенный части привилегий, положенных ему как бывшему канцлеру, срочно сократил свою активность и вышел из состава директоров «Газпрома». Та же Карин Кнайсль вообще срочно покинула Австрию, перебравшись сначала во Францию, а затем и вовсе на Ближний Восток. Спецслужбы европейских государств, учитывая серьезность ситуации, приступили к плановой зачистке российской разведывательной сети в Европе, высылая русских разведчиков, работавших под дипломатическим прикрытием буквально пачками, а в отношении фирм, обслуживавших союз русской разведки и европейских политиков вводя драконовские меры, вплоть до полной конфискации их активов.

По некоторым данным, полученным редакцией haqqin.az в эксклюзивном порядке, конфискованные суммы составляют около 8 миллиардов евро – и это цена коррупции в Европе, планомерно проводимой Москвой, чтобы посадить старый континент на «газовую иглу». Верхушка троянских коней Кремля срочно сократила свою активность, а то и вовсе – начала сотрудничать со следствием, взахлеб рассказывая об этих «коварных русских», которые сбили их с истинного пути. Но проблема заключается в другом: агенты – агентами, разведка – разведкой, но в Европе присутствует целый слой «добросовестных идиотов», которые до сих пор не осознали опасность сложившегося положения. И потому искренне и безвозмездно пытаются сорвать газовое соглашение Евросоюза с Азербайджаном. С тем же энтузиазмом, с которым они выступали против строительства и ввода в эксплуатацию TAP и TANAP. И если их идейные предшественники боролись за посадку Европы на российскую газовую иглу по вполне конкретным материальным причинам, то их последователи делают это безвозмездно, исходя из идеологического неприятия Азербайджана. Депутат Европейского парламента от Германии, лидер французской партии «Народный республиканский союз», председатель регионального совета Прованс – Альпы – Лазурный Берег — всех этих разных людей сплотила мысль о том, что газ из Азербайджана – худшее, что может случиться с Европой.

Правда, мотивы у них разные. Кого-то не устраивает «диктаторский и коррумпированный режим» в Азербайджане. Вот, право, на себя бы лучше посмотрели. А кого-то – сакральный «армянский фактор». Что в Ереване, что в зарубежных центрах армянской диаспоры сейчас царит паника. Европа собирается покупать азербайджанский газ, а значит, страдания армян уйдут из мировой повестки, поскольку «общественное бытие определяет общественное сознание. И понеслось – Азербайджан, оказывается, одна из самых коррумпированных стран в мире, к тому же – безо всякого повода напал на мирную Армению и грубо ее… победил. Ну и тому подобный бред, перечислять который просто уже надоело. Словом, газ у него покупать нельзя. В ход пошли и аргументы, откровенно пахнущие нафталином, в частности – прошлогодняя статья, которую написал общественный активист Ара Торанян, а вот подписи под ней поставили 50 французских депутатов. Причем, каждый из подписавшихся специально отметил в своем аккаунте в Twitter, что они подписали данную статью в рамках кампании, критикующей Азербайджан.