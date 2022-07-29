МВД о больших пробках во время проведения фестиваля Yaylaq

Некоторые новостные сайты опубликовали необоснованные статьи о наличии больших пробок на дорогах во время проведения II фестиваля Yaylaq и пребывании граждан в пробке в Гейгельском районе. Об этом сообщил главный инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД Эшгин Гасымов.

Отмечается, что в связи с проведением в Гейгельском районе праздника, сотрудники полиции перешли на усиленный режим работы, регулярно принимаются соответствующие меры в целях охраны общественного порядка и обеспечения безопасности дорожного движения.

"Эти меры включают поочередное впускание транспортных средств, подъезжающих к территории фестиваля", - говорится в сообщении.