Синоптики о погоде в Баку и регионах на завтра
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, погода без осадков, северо-восточный ветер, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Температура воздуха на Апшеронском полуострове составит ночью 21-26, днем – 31-36, в Баку ночью – 23-25, днем – 34-36 градусов тепла.
Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха – 60-65 процентов.
Завтра в районах Азербайджана ожидается погода без осадков, однако в некоторых северных и западных районах будут грозы, кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит 21-26, днем – 34-39, в горах ночью – 8-13, днем – 21-26 градусов тепла.