Во время обстрела Николаева погиб известный бизнесмен – Герой Украины

Во время обстрелов Николаева, в ночь на 31 июля погиб Герой Украины, владелец крупнейшей зерноторговой компании «Нибулон» Алексей Вадатурский. Об этом сообщает «Украинская правда».

Российский снаряд попал в дом Вадатурского, погибла также его жена.

Позже информацию подтвердил глава ОВА Виталий Ким.

"Сегодня наш город потерял своего Героя. Ночью в результате обстрела города трагически погибли Герой Украины, генеральный директор компании "Нибулон" Алексей Вадатурский и его супруга Раиса Михайловна. Алексей Афанасьевич сделал многое для Николаевщины, многое для Украины. Его вклад в развитие аграрной и судостроительной отрасли, развитие региона неоценим", - отметил Ким.