Руководство «Фенербахче»: Мы не будем извиняться перед Украиной

Руководство турецкого «Фенербахче» выпустило заявление по поводу скандирования фанатами фамилии президента России Владимира Путина на матче Лиги чемпионов против киевского «Динамо».

«Мы не будем извиняться перед Украиной. После всех речей украинского посла это он должен принести нам извинения. Да, эти кричалки не соответствуют идентичности нашего клуба. Но что мы должны были сделать? Заклеить им рты? Я осуждаю тех, кто вешает ярлыки на сообщество «Фенербахче». Не стоит пытаться представить 20-секундное скандирование так, будто оно было скоординировано», — приводит слова Коча NTVSpor.

Напомним, турецкие болельщики после пропущенного на 57-й минуте гола начали распевать имя Владимира Путина.

Первый матч, который проходил в польском городе Лодзь, закончился вничью 0:0. Встреча, которая вчера прошла в Стамбуле, завершилась победой киевлян 2:1.