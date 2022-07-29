Евросоюзу грозит крупнейший финансовый кризис в истории, если объединение не откажется от санкций против России, пишет Daily Express. Как заявил изданию глава французского движения Generation Frexit Шарль-Анри Галлуа, антироссийские ограничительные меры фактически ведут к «самоубийству» Европы.

«Санкции против России – это самоубийство для Европы. Экономические санкции, которые бьют по вам больше, чем по РФ, – это полная глупость. <…> Мы должны прекратить санкции и сосредоточиться на мире, чтобы избежать самоубийства Европы. Если мы этого не сделаем, Европа столкнется, возможно, с самым большим финансовым кризисом в своей истории», - отметил Галлуа.