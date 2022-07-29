Антироссийские санкции ведут Евросоюз к «самоубийству» Daily Express
Евросоюзу грозит крупнейший финансовый кризис в истории, если объединение не откажется от санкций против России, пишет Daily Express. Как заявил изданию глава французского движения Generation Frexit Шарль-Анри Галлуа, антироссийские ограничительные меры фактически ведут к «самоубийству» Европы.
«Санкции против России – это самоубийство для Европы. Экономические санкции, которые бьют по вам больше, чем по РФ, – это полная глупость. <…> Мы должны прекратить санкции и сосредоточиться на мире, чтобы избежать самоубийства Европы. Если мы этого не сделаем, Европа столкнется, возможно, с самым большим финансовым кризисом в своей истории», - отметил Галлуа.
Как указал лидер Generation Frexit, инфляция в ряде европейских стран уже достигла отметки в 8,9%, при этом евро рухнул до паритета по отношению к доллару. С точки зрения Галлуа, в таких условиях ЕС рискует столкнуться с рецессией.
«Такие страны, как Германия и Италия, очень зависят от поставок российского газа. Франция также пострадает, поскольку Россия была важным поставщиком нефти. Сейчас покупаем то же топливо через Индию и Саудовскую Аравию, но с наценкой, а с падением евро это стало еще дороже. Это довольно лицемерно: мы не сможем заменить российские энергоносители таким образом, у нас даже нет оборудования. Экономические санкции наносят больше вреда Европе, чем России. Рецессия очевидна», - заключил глава Generation Frexit.