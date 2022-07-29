Россия усиливает напряженность на границе с Турцией: вошли войска, подготовка к боям

Отдел информации 14:09

Накануне запланированной встречи президентов Турции и РФ – Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина, которая состоится в Сочи 5 августа, силы Асада и боевики террористической Рабочей партии Курдистана (РПК) и ее сирийского крыла ОНС провели на севере Сирии совместные учения против ожидаемых военных действий Турции. Россия также поддержала эти учения.

Ожидается, что основной повесткой переговоров Эрдогана и Путина станет ситуация на севере Сирии и планы Турции по проведению новых боевых операций против курдских террористов. Ранее, 19 июля, в ходе состоявшихся в Тегеране переговоров президентов России, Ирана и Турции Владимир Путин и верховный лидер Али Хаменеи выступили против новой военной операции Эрдогана на севере Сирии. После этого саммита, хотя стычки между ВС Турции и боевиками РПК/ОНС продолжались на севере Сирии, ситуация относительно смягчилась, и похоже, что Анкара несколько отложила свои планы по началу военных действий. Как мы уже сообщали, «Сирийские демократические силы», состоящие в основном из боевиков РПК/ОНС, договорились с режимом Асада против Турции. Согласно договоренности, достигнутой при посредничестве России, силы сирийской армии вошли в районы, подконтрольные курдскому альянсу. Российские источники сообщают, что накануне переговоров в Сочи подразделения сирийской армии впервые в этом регионе провели совместные учения с курдскими боевиками.

Издание «Русская весна» сообщает, что Вооруженные силы РФ привлекли сирийскую армию и курдских артиллеристов к совместным масштабным учениям, в ходе которых планируется форсировать водные преграды в районе провинции Алеппо. По сценарию учений танки проверялись на форсирование водных преград в ходе боевых действий. Сирийская и российская авиация, а также боевики РПК/ОНС оказывали огневую поддержку с воздуха танкам, преодолевающим водные преграды. В частности, российские зенитно-артиллерийские комплексы «Панцирь» заняли боевую позицию против атак беспилотников с воздуха.

Военные корреспонденты отмечают, что сирийские войска уже завершили процесс наведения понтонных переправ, предназначенных для переброски на противоположный берег танковых и пехотных подразделений. Кроме того, танкисты сирийской армии отработали вождение бронетехники под водой и вступление в бой с противником непосредственно после форсирования водной преграды, при этом поддержку с воздуха осуществляла штурмовая авиация. А сегодня, несколько часов назад, внушительная колонна бронетехники, включая бронемашины, бронетранспортеры и военные грузовики, вошла на территорию Сирии, контролируемую США. Присутствие такого большого количества российских войск в этом районе зафиксировано впервые за несколько лет.