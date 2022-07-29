ВСУ об «атаке» на штаб Черноморского флота России

В Военно-морских силах ВСУ отреагировали на информацию российских СМИ об обстреле беспилотником штаба Черноморского флота РФ в Севастополе украинской армией. В пресс-центре ВМС назвали информацию об обстреле выдумкой.

«На самом деле противник не рискнул проводить день ЧФ РФ, а чтобы в который раз не опозориться перед всем миром, опасаясь Вооруженных сил Украины, придумал повод, чтобы отменить мероприятия по случаю так называемого праздника. Такими заявлениями, противник признает свою ПВО недееспособной, и ставит под еще большее сомнение существование Крымского моста», - говорится в сообщении.

Там напомнили, что Украина освобождает оккупированные территории, используя для этого имеющиеся образцы вооружения: «Нашими целями являются исключительно военные объекты РФ. Мы не наносим ударов по территории РФ. Крым – это Украина».