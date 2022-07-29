Журналист и корреспондент Politico Кристофер Миллер обнародовал спутниковые снимки Maxar, показывающие колонию в Еленовке Донецкой области до и после убийства украинских пленных. Об этом Миллер сообщил в Twitter.

«Новые фотоснимки Еленовской тюрьмы, где по меньшей мере 50 украинских военнопленных были убиты во время атаки, которую, по словам Киева – и предварительные данные об этом свидетельствуют, – осуществили российские войска», - написал Миллер.

Международное разведывательное сообщество InformNapalm, проанализировав атаку на пленных, пришло к выводу, что это была не атака с РСЗО типа HIMARS или любая другая. Они объясняют, что в результате «ракетного удара» не вылетел ни один кирпич, кровати не сдвинулись ни на сантиметр и т.д.