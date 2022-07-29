По колонии с украинскими пленными били не с РСЗО типа HIMARS: снимки сми
Журналист и корреспондент Politico Кристофер Миллер обнародовал спутниковые снимки Maxar, показывающие колонию в Еленовке Донецкой области до и после убийства украинских пленных. Об этом Миллер сообщил в Twitter.
«Новые фотоснимки Еленовской тюрьмы, где по меньшей мере 50 украинских военнопленных были убиты во время атаки, которую, по словам Киева – и предварительные данные об этом свидетельствуют, – осуществили российские войска», - написал Миллер.
Международное разведывательное сообщество InformNapalm, проанализировав атаку на пленных, пришло к выводу, что это была не атака с РСЗО типа HIMARS или любая другая. Они объясняют, что в результате «ракетного удара» не вылетел ни один кирпич, кровати не сдвинулись ни на сантиметр и т.д.
Также они пишут, что тела не были бы обгоревшими после атаки ракетой – они не были бы целыми.
Расследователи считают, что это была термобарическая бомба, то есть ими просто обстреляли здание из окон, заблокировав все выходы.
Подоляк также уверен, что был термобарический взрыв изнутри.