Российская армия покидает некоторые села Запорожской области

«После ударов ВСУ в ночь на 29 июля по месторасположению сил РФ вблизи поселков Верхний Токмак и Черниговка Запорожской области, россияне отвели личный состав и технику на другие позиции. Около 40 раненых доставили в госпиталь города Пологи. Из Черниговки подразделения выведены практически в полном составе», – говорится в сообщении.

Россияне отводят личный состав с территории поселков Верхний Токмак и Черниговка Запорожской области. Об этом сообщает Главное управление разведки.

Пока, как рассказывают в ГУР, вблизи населенного пункта остаются несколько блокпостов и не более 100 военных. Остальные россияне вместе с техникой распределены по городам Токмак и Бердянск.

«При выходе из населенных пунктов россияне пытаются создать впечатление о плановой ротации. На самом же деле, они намерены полностью покинуть поселок и начали минирование подъездных дорог», - объясняют в ГУР.