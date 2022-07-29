Ульвия Худиева 15:44

Уникальная зеленая зона площадью около 7 гектаров, состоящая из многолетних сосен, вдоль трассы Баку – Сумгаит, неподалеку от экологического поста Государственной дорожной полиции, находится на грани гибели. В результате пожара, произошедшего здесь около десяти дней назад, десятки деревьев сгорели дотла. Сотни же сосен засыхают – за ними никто не ухаживает. А высохшие деревья валит ветер.

Об этом haqqin.az сообщили наши читатели. По их словам, есть вероятность, что пожар был не случайным, так как это не первый случай возгорания в указанном районе. В прошлом году также произошел пожар, и десятки деревьев превратились в пепел. Ходят слухи, что площадь будет продана. Уже фиксировались факты преднамеренного уничтожения деревьев путем обливания их химическими веществами, уничтожения огнем, а затем продажи участков. Учитывая это, частые сообщения о засыхании деревьев на дороге Баку – Сумгаит наводят на определенные подозрения.

Активисты организации «ЭкоФронт» после пожара посетили лесной массив. Об этом организация сообщила в социальных сетях. Отмечалось, что в результате пожара погибло более сотни деревьев. «Половина площади леса сожжена, а половина засыхает. Всего природе нанесен ущерб на сумму более 200 тысяч манатов. Район превратился в настоящую свалку. Отходы выбрасывают под деревья», - рассказывают активисты организации.

В органах исполнительной власти до сих пор не могут разобраться, кому принадлежит земля. В Бинагадинской районной Исполнительной власти заявили, что им известно о пожаре в зеленой зоне. Как сообщил haqqin.az глава Государственной службы экологической безопасности Министерства экологии и природных ресурсов Хикмет Ализаде, ведется расследование, ущерб подсчитан и документы переданы в соответствующие органы. В результате пожара нанесен ущерб на 31 тысячу 330 манатов.