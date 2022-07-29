На ирано-афганской границе началась перестрелка

Вооруженные столкновения между иранскими пограничниками и силами движения «Талибан» произошли в воскресенье на границе с Афганистаном. Как сообщает IRNA, об этом заявил глава района Гильменд (Хирманд) иранской провинции Систан и Белуджистан Мейсам Баразанде.

"Только что произошли столкновения между иранскими пограничниками и талибами на границе района Гильменд. Столкновения между пограничниками и группировкой движения "Талибан" продолжаются", - отметил он.

Комментируя информацию о возможных жертвах Баразанде отметил, что "этот вопрос в настоящий момент выясняется". О причинах инцидента не сообщается.