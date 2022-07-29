«Севастополь атаковали из Севастополя»: в Крыму сняли обвинения с ВСУ

Так называемый «сенатор от Крыма» Ольга Ковитиди заявила, что атака беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе была совершена с территории города. По ее словам, «город федерального значения надежно охраняется, поэтому удар не могли нанести извне». Она добавила, что на данный момент в Севастополе ищут организаторов атаки. Об этом сообщают российские СМИ.

"Атака, несомненно, была совершена не извне, а с территории Севастополя. В городе идут оперативно-розыскные работы по поиску организаторов этого теракта, к вечеру они будут найдены", – сказала Ковитиди, добавив, что обстановка в Севастополе спокойная, горожане празднуют День ВМФ России.