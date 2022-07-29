Россия перебросила в Крым десант: в разведке Украины назвали цель

В Крым после восстановления перебросили батальонно-тактическую группу Воздушно-десантных войск России, чтобы отправить на войну РФ против Украины. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, сообщает «Радио Свобода».

"Мы знаем, что сейчас зашла батальонно-тактическая группа воздушно-десантных войск после своего восстановления – она зашла в Крым и после этого будет выдвигаться на территорию юга Украины. Так что там постоянное движение. Они усилили систему противовоздушной обороны (ПВО). Они понимают, что есть угроза", - заявил Скибицкий.