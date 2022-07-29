Скончался экс-президент Филиппин

Бывший президент Филиппин Фидель Вальдес Рамос скончался в возрасте 94 лет. Об этом, как пишет ТАСС, сообщила в воскресенье руководитель управления по связям с общественностью при главе государства Трикси Крус-Анхелес.

Отметим, что Рамос был 12-м президентом Филиппин с 1992 по 1998 год. Его администрация получила известность благодаря своей программе "Филиппины-2000", целью которой являлось промышленное развитие страны к 2000 году. Этой инициативе часто приписывают оживление экономики республики.