Латвия призвала ограничить въезд россиян в ЕС

Латвия снова предложила ввести запрет на выдачу туристических виз ЕС россиянам после теракта в Еленовке. Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в Twitter.

"Я осуждаю зверское убийство украинских военнопленных российскими вооруженными силами в Еленовке и продолжающиеся зверства, совершаемые российскими военными против Украины. ЕС должен рассматривать Россию как государственного спонсора терроризма, я повторяю предложение о введении запрета на туристические визы ЕС для российских граждан", - подчеркнул глава латвийского МИД.