Латвия призвала ограничить въезд россиян в ЕС

Латвия снова предложила ввести запрет на выдачу туристических виз ЕС россиянам после теракта в Еленовке. Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в Twitter.

"Я осуждаю зверское убийство украинских военнопленных российскими вооруженными силами в Еленовке и продолжающиеся зверства, совершаемые российскими военными против Украины. ЕС должен рассматривать Россию как государственного спонсора терроризма, я повторяю предложение о введении запрета на туристические визы ЕС для российских граждан", - подчеркнул глава латвийского МИД.

I condemn brutal murder of Ukrainian POWs by Russian Armed Forces in #Olenivka and ongoing atrocities committed by the Russian military against #Ukraine. #EU must consider #Russia as state sponsor of terrorism, I reiterate proposal to impose EU tourist visa ban for 🇷🇺 citizens