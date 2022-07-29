Зачем Трамп похоронил жену на своем поле для гольфа фото

Бывшего президента США Дональда Трампа обвинили в том, что он похоронил свою первую жену Ивану в своем гольф-клубе в Нью-Джерси, чтобы освободиться от налогов, передает Daily Mail. По местным законам, земля на кладбище не облагается налогами.

На это обратила внимание профессор социологии Дартмута, специалист по налоговому праву Брук Харрингтон. Она написала в Twitter: «Итак, я проверила налоговый кодекс штата Нью-Джерси и, ребята… это тройное уклонение от уплаты налогов». Законы штата Нью-Джерси освобождают владельцев земли, отданной под погребение, от налогов на недвижимость и личное имущество, подоходного налога и налога с продаж.

Позже Харрингтон уточнила, что нет никаких оговорок в законе о том, сколько могил должно быть на земле, чтобы она считалась кладбищем и была освобождена от налогов.

73-летняя Ивана Трамп скончалась в своем таунхаусе в Верхнем Ист-Сайде 14 июля. Она скончалась от травм, полученных после падения с лестницы.

Прощание состоялось в среду, 20 июля, в Нью-Йорке. Трамп выразился о бывшей жене как о «замечательной, красивой и удивительной женщине, которая прожила прекрасную и вдохновляющую жизнь». Супруги состояли в браке с 1977 по 1992 год.