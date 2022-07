Бывшего президента США Дональда Трампа обвинили в том, что он похоронил свою первую жену Ивану в своем гольф-клубе в Нью-Джерси, чтобы освободиться от налогов, передает Daily Mail. По местным законам, земля на кладбище не облагается налогами.

На это обратила внимание профессор социологии Дартмута, специалист по налоговому праву Брук Харрингтон. Она написала в Twitter: «Итак, я проверила налоговый кодекс штата Нью-Джерси и, ребята… это тройное уклонение от уплаты налогов». Законы штата Нью-Джерси освобождают владельцев земли, отданной под погребение, от налогов на недвижимость и личное имущество, подоходного налога и налога с продаж.

As a tax researcher, I was skeptical of rumors Trump buried his ex-wife in that sad little plot of dirt on his Bedminster, NJ golf course just for tax breaks.



So I checked the NJ tax code & folks...it's a trifecta of tax avoidance. Property, income & sales tax, all eliminated. pic.twitter.com/VDZBlDyuhQ