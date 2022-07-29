Зачем Трамп похоронил жену на своем поле для гольфа фото
Бывшего президента США Дональда Трампа обвинили в том, что он похоронил свою первую жену Ивану в своем гольф-клубе в Нью-Джерси, чтобы освободиться от налогов, передает Daily Mail. По местным законам, земля на кладбище не облагается налогами.
На это обратила внимание профессор социологии Дартмута, специалист по налоговому праву Брук Харрингтон. Она написала в Twitter: «Итак, я проверила налоговый кодекс штата Нью-Джерси и, ребята… это тройное уклонение от уплаты налогов». Законы штата Нью-Джерси освобождают владельцев земли, отданной под погребение, от налогов на недвижимость и личное имущество, подоходного налога и налога с продаж.
As a tax researcher, I was skeptical of rumors Trump buried his ex-wife in that sad little plot of dirt on his Bedminster, NJ golf course just for tax breaks.— Brooke Harrington (@EBHarrington) July 31, 2022
So I checked the NJ tax code & folks...it's a trifecta of tax avoidance. Property, income & sales tax, all eliminated. pic.twitter.com/VDZBlDyuhQ
Позже Харрингтон уточнила, что нет никаких оговорок в законе о том, сколько могил должно быть на земле, чтобы она считалась кладбищем и была освобождена от налогов.
73-летняя Ивана Трамп скончалась в своем таунхаусе в Верхнем Ист-Сайде 14 июля. Она скончалась от травм, полученных после падения с лестницы.
Прощание состоялось в среду, 20 июля, в Нью-Йорке. Трамп выразился о бывшей жене как о «замечательной, красивой и удивительной женщине, которая прожила прекрасную и вдохновляющую жизнь». Супруги состояли в браке с 1977 по 1992 год.
The Trump family at Ivana Trump’s Memorial Service in New York City. The Vanity Fair cover was next to her casket. pic.twitter.com/mia3Djcktu— Mike Sington (@MikeSington) July 20, 2022