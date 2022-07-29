Шахматная Олимпиада: Азербайджан обыграл Аргентину и Грецию

В индийском Ченнае продолжается 44-я по счету шахматная Олимпиада.

Сегодня проходят матчи 3-го тура. Мужская сборная Азербайджана играет с Аргентиной и уже обеспечила себе победу. Шахрияр Мамедъяров и Рауф Мамедов свои поединки выиграли, Ниджат Абасов сыграл вничью, а партия с участием Гадира Гусейнова продолжается. На данный момент счет – 2,5:0,5.

В первых двух турах Азербайджан обыграл Алжир (4:0) и Филиппины (3:1). После 2-го тура наша команда, имея 4 матчевых очка, делила 25-31-е места.

Женская сборная Азербайджана сегодня играла с Грецией и победила со счетом 2,5:1,5. Победу нашей команде принесла Говхар Бейдуллаева, игравшая на третьей доске. Гюнай Мамедзаде, Ханым Баладжаева и Гюльнар Мамедова сыграли вничью.

Ранее азербайджанские шахматистки дважды со счетом 4:0 обыграли ОАЭ и Финляндию. С 4 очками они делили 1-11-е места в турнирной таблице.

Всего в шахматной Олимпиаде участвуют 188 мужских команд и 162 женские. Соревнование будет состоять из 11 туров и завершится 9 августа.