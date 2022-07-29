Экономика Саудовской Аравии показала рекордный рост из-за цен на нефть

Экономика Саудовской Аравии выросла на 11,8% во втором квартале 2022 года, показав рекордные темпы роста с 2011 года, сообщает Bloomberg. Причиной подъема стали высокие цены на нефть.

Согласно предварительным оценкам Главного управления статистики Саудовской Аравии, ненефтяной валовой внутренний продукт увеличился на 5,4%, в то время как нефтяная экономика выросла на 23,1% по сравнению с 2021 годом.

Рекордному росту ВВП поспособствовал рост цен на энергоносители на фоне вооруженного конфликта на Украине, который изменил глобальные модели торговли, производства и потребления. Цены на нефть выросли более чем на 40% по сравнению с началом года и подскочили еще сильнее после 24 февраля.