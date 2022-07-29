Кто может сменить Столтенберга на посту генсека НАТО

Стало известно, кто мог бы сменить Йенса Столтенберга на посту генсека НАТО. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники в международных институтах в Брюсселе, идеальным кандидатом на этот пост сегодня является бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

"Оптимальный профайл имеет экс-премьер Эстонии Кая Каллас, которая одновременно является женщиной, что придаст Альянсу большую инклюзивность, представителем стран Балтии с четкой критической позицией в отношении России и в то же время обладает определенными знаниями России и русского языка", – сказал источник.