Путин назвал главные угрозы России
Российский президент Владимир Путин утвердил новую Морскую доктрину, в которой назвал «курс США на доминирование в Мировом океане и рост активности НАТО» основными угрозами РФ.
"Определяющим фактором в отношениях РФ с НАТО является неприемлемость продвижения инфраструктуры Альянса к границам страны", - сообщают росСМИ.
Морская доктрина – это план, по которому военный флот РФ будет действовать в ближайшее время. Впервые морская доктрина была принята в 2001 году. Последний раз документ обновляли летом 2015 года на фоне аннексии Крыма и расширения НАТО.