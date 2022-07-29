По данным журналистки Ксении Собчак, специалисты в костюмах химической защиты обследовали комнату Чубайса, где он находился, когда почувствовал себя плохо. А сотрудники полиции опрашивали свидетелей происшествия. Пока неизвестно, что именно искали специалисты.

Однако из-за пристрастия Кремля к отравлению оппонентов, можно предположить, что западные эксперты не исключили применения яда или другого опасного вещества. Синдром Гийена-Барре – заболевание, при котором разрушается оболочка нервных волокон (миелин), что приводит к нарушению движений и расстройствам чувствительности. Напомним, в разгар войны РФ против Украины Чубайс заявил, что завидует украинцам из-за свободы СМИ, которой на его родине нет. А в марте он уволился с поста советника Путина и выехал из России.

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