Американский гроссмейстер назвал причину отказа Карлсена от матча с Непомнящим
Американский гроссмейстер Даниэль Народицкий прокомментировал решение чемпиона мира Магнуса Карлсена отказаться от матча с россиянином Яном Непомнящим за мировую шахматную корону. Слова американца передает «Спорт-Экспресс».
«Не думаю, что дело в мотивации. Люди недооценивают, сколько надо готовиться к матчу. Период интенсивной подготовки занимает 9-10 месяцев. Магнусу надо собирать большую команду, платить всем зарплату. Если он проиграет, то это себя не окупит. Он уже доказал, что является лучшим за всю историю. Для него важнее добраться до отметки 2900, чем опять около года изучать Непомнящего», - сказал Народицкий.
20 июля стало известно, что Магнус Карлсен отказался играть за шахматную корону против Непомнящего, который досрочно стал победителем турнира претендентов – 2022. Второе место занял Дин Лижень, третье – азербайджанец Теймур Раджабов.
По словам норвежца, он не видит для себя мотивации сражаться с Яном второй раз подряд. В 2021 году Непомнящий уже боролся с ним за корону и потерпел поражение. Также он изъявлял желание встретиться в поединке за шахматную корону с представителем Франции Алирезом Фируджей.