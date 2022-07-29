Симоньян цинично отреагировала на убийство известного украинского бизнесмена
Российская журналистка Маргарита Симоньян прокомментировала ракетный удар по дому владельца аграрной компании «Нибулон» Алексея Вадатурского.
Она не стала скрывать, что удар был нанесен умышленно. В своем Telegram-канале она заявила, что погибшего украинца можно "вычеркивать" из санкционных списков РФ.
"Вот это и есть денацификация в действии", – цинично прокомментировала она умышленное убийство Вадатурского.
Первое фото из разрушенного дома погибшего предпринимателя Алексея Вадатурского