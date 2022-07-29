В партии президента Сербии заговорили о «денацификации Балкан»

Топ-функционер Сербской прогрессивной партии Владимир Джуканович заявил о необходимости «денацификации Балкан». Как сообщает «Европейская правда», такое заявление он выложил на своей странице в Twitter.

"Мне все больше кажется, что Сербия будет вынуждена начать денацификацию Балкан. Я хотел бы ошибаться", - написал он.

Твит Джукановича вызвал бурную реакцию и жесткую критику со стороны некоторых пользователей Twitter, напомнивших, что термин "денацификация" был использован Россией как один из поводов для военного вторжения в Украину.