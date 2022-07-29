И на Балканах начинается война видео; фото; обновлено
Сербское население Косова и Метохии начало сооружать баррикады. сообщило национальное телевидение республики. Сообщается об огнестрельных ранениях среди сербов на пункте пропуска Яринье.
Косовский спецназ направляется к КПП Яринье в Северном Косово.
Подразделения ВС Сербии стягиваются на границу с Косово для обеспечения безопасности сербского населения Косово.
* * * 21:39
Армия Косово планирует в полночь напасть на северную часть Сербии. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.
«Думаю, что мы никогда не были в более сложной и тяжелой ситуации, чем сегодня. Почему я это сказал? Приштинский режим пытается, представляя себя жертвой, использовать настроения в мире», — сказал президент Сербии в обращении к нации.
Тем временем сообщается, что в Косово перестали пропускать машины с сербскими номерами.
* * * 21:16
Ситуацию на границе с Косово прокомментировал президент Сербии Александар Вучич, который заявил, что в случае агрессивных действий против сербов в Косово «Сербия победит».
Также некоторые СМИ сообщают, что сербскую армию привели в состояние повышенной боевой готовности.
Отметим, с 1 августа на территории Косово перестанут действовать выданные Сербией документы. Из-за этого сербский глава МИД даже пообещал «ад в предстоящие дни» в отношениях с Косово.
* * * 21:06
Сербская газета «Данас» сообщает о работающих сиренах воздушной тревоги на севере частично признанной Республики Косово.
Жителей предупреждают не выходить из домов и держаться подальше от окон.
Поступили сообщения о перестрелке в Нови-Пазаре, на юге Сербии, недалеко от границы с Косово.
По некоторым данным, косовский спецназ закрыл границу с Сербией.
По предварительным данным, президент Сербии Вучич готовится ввести войска в Косово для защиты «сербского населения».
Отметим, ранее топ-функционер Сербской прогрессивной партии Владимир Джуканович заявил о необходимости «денацификации Балкан». Как сообщает «Европейская правда», такое заявление он выложил на своей странице в Twitter.
"Мне все больше кажется, что Сербия будет вынуждена начать денацификацию Балкан. Я хотел бы ошибаться", - написал он.