21:51

Сербское население Косова и Метохии начало сооружать баррикады. сообщило национальное телевидение республики. Сообщается об огнестрельных ранениях среди сербов на пункте пропуска Яринье. Косовский спецназ направляется к КПП Яринье в Северном Косово. Подразделения ВС Сербии стягиваются на границу с Косово для обеспечения безопасности сербского населения Косово.

* * * 21:39 Армия Косово планирует в полночь напасть на северную часть Сербии. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич. «Думаю, что мы никогда не были в более сложной и тяжелой ситуации, чем сегодня. Почему я это сказал? Приштинский режим пытается, представляя себя жертвой, использовать настроения в мире», — сказал президент Сербии в обращении к нации. Тем временем сообщается, что в Косово перестали пропускать машины с сербскими номерами.

* * * 21:16 Ситуацию на границе с Косово прокомментировал президент Сербии Александар Вучич, который заявил, что в случае агрессивных действий против сербов в Косово «Сербия победит». Также некоторые СМИ сообщают, что сербскую армию привели в состояние повышенной боевой готовности. Отметим, с 1 августа на территории Косово перестанут действовать выданные Сербией документы. Из-за этого сербский глава МИД даже пообещал «ад в предстоящие дни» в отношениях с Косово.

* * * 21:06 Сербская газета «Данас» сообщает о работающих сиренах воздушной тревоги на севере частично признанной Республики Косово. Жителей предупреждают не выходить из домов и держаться подальше от окон. Поступили сообщения о перестрелке в Нови-Пазаре, на юге Сербии, недалеко от границы с Косово. По некоторым данным, косовский спецназ закрыл границу с Сербией. По предварительным данным, президент Сербии Вучич готовится ввести войска в Косово для защиты «сербского населения».