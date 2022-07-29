Сегодня перед Бакинским Конгресс-центром в рамках проекта «Спорт для всех» состоялась велогонка, в которой участвовали около 100 профессиональных спортсменов и любителей велоспорта.

В ходе соревнования, организованного Министерством молодежи и спорта, а также Азербайджанской велосипедной федерацией, участники соревновались по кругу на протяжении часа.

Велогонка вызвала большой интерес у жителей Баку. Главная цель подобных спортивных мероприятий – привлечение населения и особенно молодежи и детей к занятиям велоспортом и здоровому образу жизни.