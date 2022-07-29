Азербайджан занял 3-е место на чемпионате Европы по баскетболу

Юношеская (U-18) сборная Азербайджана по баскетболу стала бронзовым призером чемпионата Европы в дивизионе «С», который завершается в Сан-Марино.

Сегодня наша команда в матче за 3-е место встречалась с Люксембургом и одержала победу со счетом 78:73. Для того, чтобы определить победителя, понадобилась дополнительная 5-минутка, так как основное время завершилось вничью.

Напомним, сборная Азербайджана заняла 1-е место в группе, обыграв Люксембург, Гибралтар, Армению и Молдову. В полуфинале наши баскетболисты уступили Албании.

В финале сыграют Албания и Монако.