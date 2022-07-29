Россияне заранее подготовили могилы для убитых украинских военных в Еленовке Bellingcat

Независимые OSINT-исследователи провели свой анализ опубликованных в сети спутниковых снимков территории Еленовской колонии, где были убиты, предварительно, более 50 военнопленных, и пришли к новым выводам.

Так, OSINT-исследователь Александр Оливер, ссылаясь на видео, проанализированное основателем Bellingcat, заметил на снимках свежие могилы, вырытые, вероятно, до взрыва у северной стены колонии.

На старых кадрах видно, что военнопленные были размещены в главном тюремном блоке далеко от разрушенного здания, которое, по-видимому, находится за пределами внутреннего периметра.

Могилы были вырыты за неделю до взрыва, считал основатель Bellingcat. Оливер же пишет, что могилы могли подготовить за два дня до взрыва.

"Если это могилы, то это еще одно доказательство того, что это было заранее спланированное российское военное преступление", - написал Оливер.

Он признал, что в лагерях для военнопленных могут быть вырытые могилы, но конкретно этот случай говорит о настоящих намерениях россиян убить бойцов.

"Количество возможных могил, которые кажутся свежими на этих снимках, и масштабы военных преступлений кажутся больше, чем совпадение. Я считаю, что военнопленные могли быть убиты до взрыва, который позже был использован как прикрытие, чтобы обвинить Украину", - добавил Оливер.