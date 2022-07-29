Независимые OSINT-исследователи провели свой анализ опубликованных в сети спутниковых снимков территории Еленовской колонии, где были убиты, предварительно, более 50 военнопленных, и пришли к новым выводам.

Так, OSINT-исследователь Александр Оливер, ссылаясь на видео, проанализированное основателем Bellingcat, заметил на снимках свежие могилы, вырытые, вероятно, до взрыва у северной стены колонии.

На старых кадрах видно, что военнопленные были размещены в главном тюремном блоке далеко от разрушенного здания, которое, по-видимому, находится за пределами внутреннего периметра.