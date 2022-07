Независимые OSINT-исследователи провели свой анализ опубликованных в сети спутниковых снимков территории Еленовской колонии, где были убиты, предварительно, более 50 военнопленных, и пришли к новым выводам.

Так, OSINT-исследователь Александр Оливер, ссылаясь на видео, проанализированное основателем Bellingcat, заметил на снимках свежие могилы, вырытые, вероятно, до взрыва у северной стены колонии.

На старых кадрах видно, что военнопленные были размещены в главном тюремном блоке далеко от разрушенного здания, которое, по-видимому, находится за пределами внутреннего периметра.

@Maxar image from the Olenivka Prison where 50 PoWs were killed seems shows possible graves dug near the north wall.



The possible graves appear to be open and recently dug on the 27th (2 days prior to the explosion) and covered on the 30th (1 day after). https://t.co/XAnG4HnDzh pic.twitter.com/sLvzae0RMQ