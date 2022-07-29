Россияне заранее подготовили могилы для убитых украинских военных в Еленовке Bellingcat
Независимые OSINT-исследователи провели свой анализ опубликованных в сети спутниковых снимков территории Еленовской колонии, где были убиты, предварительно, более 50 военнопленных, и пришли к новым выводам.
Так, OSINT-исследователь Александр Оливер, ссылаясь на видео, проанализированное основателем Bellingcat, заметил на снимках свежие могилы, вырытые, вероятно, до взрыва у северной стены колонии.
На старых кадрах видно, что военнопленные были размещены в главном тюремном блоке далеко от разрушенного здания, которое, по-видимому, находится за пределами внутреннего периметра.
@Maxar image from the Olenivka Prison where 50 PoWs were killed seems shows possible graves dug near the north wall.— Oliver Alexander (@OAlexanderDK) July 30, 2022
The possible graves appear to be open and recently dug on the 27th (2 days prior to the explosion) and covered on the 30th (1 day after). https://t.co/XAnG4HnDzh pic.twitter.com/sLvzae0RMQ
Могилы были вырыты за неделю до взрыва, считал основатель Bellingcat. Оливер же пишет, что могилы могли подготовить за два дня до взрыва.
"Если это могилы, то это еще одно доказательство того, что это было заранее спланированное российское военное преступление", - написал Оливер.
Он признал, что в лагерях для военнопленных могут быть вырытые могилы, но конкретно этот случай говорит о настоящих намерениях россиян убить бойцов.
"Количество возможных могил, которые кажутся свежими на этих снимках, и масштабы военных преступлений кажутся больше, чем совпадение. Я считаю, что военнопленные могли быть убиты до взрыва, который позже был использован как прикрытие, чтобы обвинить Украину", - добавил Оливер.