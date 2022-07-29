В Британии не допустят нового референдума по независимости Шотландии

Кандидатка на пост премьер-министра Великобритании Лиз Трасс заявила, что в случае её избрания, она не допустит проведения нового референдума о независимости в Шотландии, сообщает mignews.com.

"Шотландские националисты согласились с тем, что референдум должен проходить раз в поколение. Я сделаю так, чтобы они следовали своим словам. Я буду работать над тем, чтобы укрепить весь наш союз. Если я стану премьер-министром, я не дам подобное разрешение. Для меня совершенно очевидно, что, пока я за старшего, второму референдуму о шотландской независимости не бывать", - заявила Трасс.

Такого же мнения и второй кандидат на пост – бывший министр финансов Риши Сунак.