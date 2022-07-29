Зеленский: У России нет шансов победить в войне против Украины

Стратегически у России нет шансов одержать победу в этой войне. И нужно держаться, чтобы и на тактических уровнях РФ чувствовала свой проигрыш. Об этом в своем вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Нужно держаться – на юге, на востоке и везде. Держаться в обороне, в дипломатии, в политике. Сохранять наше единство – и не только до победы, но и после нее, чтобы качественно восстановить все разрушенное РФ", - сказал Зеленский.