Форвард «милли» забил «Янг Бойзу» и спас свою команду от поражения видео
Форвард «милли» Ренат Дадашов отметился голом в матче III тура Суперлиги Швейцарии.
"Грассхоппер", в составе которого выступает Дадашов, гостил у лидера чемпионата «Янг Бойза». Матч завершился со счетом 1:1.
Счет в игре сравнял азербайджанский форвард, который вышел на замену на 46-й минуте. Дадашов забил через 3 минуты после выхода на поле.
На данный момент "Грассхоппер", набрав 4 очка, расположился на четвертой строчке турнирной таблицы.