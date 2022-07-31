Зеленский: РФ перебрасывает силы на Херсонщину и Запорожье, но это не поможет

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия перебрасывает часть своих сил с востока Украины в Херсонскую и Запорожскую области, но это ей не поможет. Об этом он заявил во время вечернего видеообращения.

«Сейчас российская армия пытается усилить позиции в оккупированных районах юга нашей страны, увеличивает активность на соответствующих направлениях.

Часть российских сил с их позиций на востоке перебрасывают на юг – Херсонскую и Запорожскую области. Но это им там не поможет. Ни один из российских ударов не остается без ответа наших военных и разведчиков. ВСУ готовы отвечать на любую новую активность противника», - заявил лидер Украины.